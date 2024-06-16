Японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел около двух с половиной часов на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу его визита.
Кисида прибыл в Бюргеншток около 17:00. Он выступил с речью перед фотосессией, которая началась в 19:00. В 19:30 он покинул конференцию и отправился в Цюрих, откуда в 21:07 вылетел в Токио. Спустя 13 часов его самолет приземлился в аэропорту Ханэда.
Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц также покинул конференцию по Украине в Бюргенштоке, чтобы провести встречи в Германии.
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