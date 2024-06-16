На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

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Совместное коммюнике, подписанное 80 странами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. Документ опубликован на сайте правительства Швейцарии.
«Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. Поэтому важно обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Атаки на торговые суда в портах и на маршрутах, а также на гражданские порты и портовую инфраструктуру неприемлемы», — говорится в коммюнике.Список стран, подписавших этот документ, был показан на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Из 91 присутствующей страны 79 подписали коммюнике. Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты отказались подписывать документ.
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