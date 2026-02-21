Число следующих из Эстонии в Россию лиц увеличилось
Санкт-Петербургская таможня фиксирует рост числа людей, въезжающих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, из‑за чего на эстонской стороне образовались значительные очереди. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФТС.
По ее данным, перед пунктом пропуска Нарва-1 на сопредельной территории наблюдается скопление ожидающих. В ФТС уточняют, что ситуацию связывают с работой эстонских госорганов, проводящих пограничный и таможенный контроль.
На российской стороне очередей нет — пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Таможенные службы готовы к увеличению пассажиропотока.
Также в ФТС напомнили, что МАПП Ивангород работает круглосуточно, тогда как эстонская сторона пропускает людей с 8:00 до 00:00 по московскому времени.
