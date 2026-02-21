Число следующих из Эстонии в Россию лиц увеличилось

21 февраля 2026, 20:47

ФТС: в пункте пропуска из Эстонии в Россию увеличились очереди

Фото: istockphoto/Golden_Brown

Санкт-Петербургская таможня фиксирует рост числа людей, въезжающих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, из‑за чего на эстонской стороне образовались значительные очереди. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФТС.