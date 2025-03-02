Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Просроченный украинский президент превратился в чистого нациста, безо всяких примесей в виде человечности и гуманности. Этим он окончательно предал еврейский народ, к которому принадлежит по рождению.
Такую достаточно жёсткую характеристику лидеру киевского режима дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу Красная звезда он заявил, что Зеленский за время нахождения у власти «развернулся на 180 градусов».
Лавров также сравнил украинского лидера с госсекретарём США Марко Рубио и помощником американского президента по национальной безопасности Майком Уолцем. По совам главы МИД РФ, они, в отличие от Зеленского, — абсолютно вменяемые люди. Именно поэтому на переговорах в Эр-Рияде делегации двух стран смогли нормально обсудить проблемы, отметил министр.
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«Он пришёл к власти на лозунгах мира, на идеях типа "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык и общая культура" (всё это есть в Интернете). А за полгода он превратился в чистого нациста и, как верно заметил наш президент Владимир Путин, в предателя еврейского народа», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также сравнил украинского лидера с госсекретарём США Марко Рубио и помощником американского президента по национальной безопасности Майком Уолцем. По совам главы МИД РФ, они, в отличие от Зеленского, — абсолютно вменяемые люди. Именно поэтому на переговорах в Эр-Рияде делегации двух стран смогли нормально обсудить проблемы, отметил министр.
«Трамп — бизнесмен и прагматик с лозунгом "здравый смысл", поэтому с ним интересно», — заключил Сергей Лавров.
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Александр Бойцов