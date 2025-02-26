«Предъявите документ»: Лавров потребовал у Парижа разъяснений по изъятию доходов от активов РФ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа разъяснений по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах российских зарубежных активов.
Соответствующий вопрос руководитель российского внешнеполитического ведомства задал во время пресс-конференции по итогам визита в Катар. Лавров назвал соответствующую реплику французского лидера довольно интересной.
Он отметил парадоксальность слов Макрона, который сказал, что трогать сами российские активы, замороженные в Европе, нельзя, а вот направить прибыль, полученную от этих активов, на поддержку Украины — можно.
Читайте также:
Лавров: Не все члены НАТО разделяют «хотелки» Зеленского
«Особое отношение»: Захарова показала фото павлина в ожидании пресс-конференции Лаврова
Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на удары по объектам энергетики
Он отметил парадоксальность слов Макрона, который сказал, что трогать сами российские активы, замороженные в Европе, нельзя, а вот направить прибыль, полученную от этих активов, на поддержку Украины — можно.
«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком международном документе разрешается использовать прибыль с того, что ранее было своровано», — отметил министр.
Читайте также:
Лавров: Не все члены НАТО разделяют «хотелки» Зеленского
«Особое отношение»: Захарова показала фото павлина в ожидании пресс-конференции Лаврова
Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на удары по объектам энергетики
Александр Бойцов