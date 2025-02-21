«Признали интересы России»: Лавров назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде

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Россией и Соединёнными Штатами на переговорах в столице Саудовской Аравии обсуждалось радикальное изменение баланса сил в мире. А так же то, что странам Запада следует принять этот факт.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит российское внешнеполитическое ведомство на своём официальном сайте.
По словам главы МИД РФ, Западу уже давно пора отказаться от политики диктата и давления и начать выстраивать отношения с государствами, относящимся к мировому большинству, на основе взаимного уважения. Лавров подчеркнул, что на переговорах стороны пришли к согласию по поводу того, что любое взаимодействие на международном уровне должно выстраиваться на основе взаимного учёта национальных интересов.
В целом позитивный ход и результат российско-американских переговоров в Эр-Рияде ранее отметил также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также высоко оценил итоги встречи делегаций России и США президент РФ Владимир Путин. В частности, он сообщил, что удалось достичь договорённости о встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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По словам главы МИД РФ, Западу уже давно пора отказаться от политики диктата и давления и начать выстраивать отношения с государствами, относящимся к мировому большинству, на основе взаимного уважения. Лавров подчеркнул, что на переговорах стороны пришли к согласию по поводу того, что любое взаимодействие на международном уровне должно выстраиваться на основе взаимного учёта национальных интересов.
В целом позитивный ход и результат российско-американских переговоров в Эр-Рияде ранее отметил также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также высоко оценил итоги встречи делегаций России и США президент РФ Владимир Путин. В частности, он сообщил, что удалось достичь договорённости о встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Александр Бойцов