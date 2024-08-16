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Чистка продолжается: Из Минобороны РФ уволен советник экс-министра обороны Шойгу Ильницкий

ТАСС: из МО РФ уволили советника экс-министра обороны Шойгу Ильницкого
16 августа 2024, 17:10
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Советника бывшего министра обороны России Сергея Шойгу по информационной политике Андрея Ильницкого уволили из Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.


В публикации издания, где Ильницкий анализирует наступление ВСУ в Курской области, он представлен как военный эксперт. Там же сообщается, что Ильницкий был снят с должности. При этом причина не указывается.

По данным некоторых источников, Ильницкий является одним из авторов главного символа спецоперации - буквы Z на российской военной технике. Свою должность он занимал еще при Шойгу, однако уже покинул свой пост.

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Из Курской области за сутки вывезли 400 мирных жителей
МЧС: 400 мирных жителей вывезли из Курской области за сутки
16 августа 2024, 17:07

Фото: Фотобанк Московской области

Сотрудники МЧС продолжают помогать мирному населению районов, которые пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в безопасные районы убыли свыше 400 человек, сообщили в министерстве 16 августа.
Особое внимание спасатели уделяют маломобильным гражданам, пожилым людям и семьям с детьми. Всего в 19 регионах развернули 153 пункта временного размещения. Там сейчас находятся более 10 000 человек, включая три тысячи детей. Кроме того, принять людей готовы еще 480 пунктов, которые способны вместить более 38 тысяч человек.
– «13 колон за сутки доставили в Курскую область около 360 тонн гуманитарного груза. Всего с начала эвакуации в пострадавшие районы провезли 1 700 тонн гуманитарной помощи, – сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям, эвакуируя их в безопасные районы и обеспечивая необходимым. Взрывотехники ведомства обезвреживают оставленные боевиками боеприпасы.

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Защиту от беспилотников усилят в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге и Ленобласти создают радиолокационное кольцо от БПЛА
16 августа 2024, 16:44

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об усилении защиты города. В Ленобласти «сформируют кольцо», чтобы предотвратить воздушную угрозу от беспилотников, пояснил губернатор 16 августа.
«Мы должны обеспечить максимальную защиту для наших граждан и солдат», – отметил Александр Беглов.

Воздушную охрану в Петербурге и Ленобласти также усилят в акватории Финского залива. Под особым контролем – защита от вражеских БПЛА.
«Мы создаем кольцо радиолокационных станций для обнаружения воздушных угроз. Наращиваем группировку средств для уничтожения беспилотников и других угроз», – уточнил губернатор.

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать дронами северную столицу. В марте пытались нанести удар по нефтебазе, но дрон попал в жилой дом на Пискарёвском проспекте.

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Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно
Президент Польши подписал закон, разрешающий отстреливать мигрантов на границе
16 августа 2024, 16:18

Фото: сайт ЕС

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который разрешает силовикам в мирное время открывать огонь по людям на границе. Об этом 15 августа 2024 года сообщила глава президентской канцелярии Малгожата Папроцка.
«Я рад возможности подписать закон, который позволит нам лучше и эффективнее защищать границу и другие объекты, а также повысит безопасность польских солдат», – процитировала президента глава канцелярии.

Также по новому закону в Польше вводят понятие «военной операции», которую можно проводить внутри страны без объявления войны.

В документе есть поправки в Уголовный кодекс, которые освобождают от ответственности солдат и пограничников в случае применения ими огнестрельного оружия. То есть польские власти разрешили силовикам стрелять в людей безнаказанно.

Ранее по поводу создания в Польше «зоны смерти» высказался Евросоюз. Речь шла о применении оружия против мигрантов в буферной зоне на границе с Белоруссией. В Европе считают, что закон нарушает международные права человека.

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#солдат
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Дэвис: Переброска сил в Курскую область ослабила ВСУ
Офицер Дэвис: Киев потеряет еще больше территорий после атаки под Курском
16 августа 2024, 15:53

Украина потеряет еще больше территорий после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего канала на YouTube.
«Если бы Украина приняла июньское предложение президента России Владимира Путина о переговорах, они могли бы избежать потерь. Теперь же они могут потерять еще больше городов», – высказался Дэвис.

По словам бывшего офицера США, переброска сил украинского режима в Курскую область ослабила участки фронта. По мнению Дэвиса, атака Владимира Зеленского на Курскую область не иметь никакого стратегического смысла.

Еще одна слабая сторона ВСУ – отсутствие логистики, сообщил военный эксперт.
«Украина лишится лучших бойцов и потеряет важные позиции на востоке», – прогнозирует Дэвис.

Ранее сообщалось, что переодетые украинские боевики пытаются бежать из Курской области на гражданских автомобилях.

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Боуз: Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии
16 августа 2024, 15:45

Фото: iStock/photosvit

Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что ФРГ вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии.
По мнению журналиста, таким образом Берлин пытается избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Боуз отметил, что западные демократии очень быстро забыли, откуда возникли самые великие угрозы человечеству.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, ​что Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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ВСУ ударили ракетой по волонтерам во время эвакуации в Курской области
Два волонтера из ДНР погибли во время эвакуации мирных жителей в Курской области
16 августа 2024, 15:29

Фото: Минобороны РФ

Два волонтера из ДНР погибли при атаке ВСУ, когда эвакуировали мирных жителей через реку Сейм в Курской области. ГАЗель с мирными жителями попала под удар украинской ракеты «Точка-У». Там же находился руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко – он получил ожоги и осколочные ранения.
Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов работали в гуманитарной миссии, помогали людям покинуть опасные районы, сообщает Mash. В момент прилета украинской ракеты волонтеры ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.

Убитые волонтеры работали в Курской области с 9 августа. Сейчас власти региона временно приостановили вывоз мирного населения.

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Россияне оценили работу Путина
ФОМ: 80% россиян доверяют Путину, столько же одобряют его деятельность
16 августа 2024, 14:28

Фото: сайт Кремля

Большинство россиян хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из результатов проведённого ФОМ опроса.
Отмечается, что 80% опрошенных выразили доверие президенту. Обратного придерживаются 12% респондентов.

Столько же, 80%, положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Противоположную позицию высказали 8% опрошенных.

Положительно о работе правительства России высказались 52% респондентов. 58% опрошенных считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

Также россиянам предложили представить, что в предстоящие выходные состоятся выборы в Госдуму. За партию «Единая Россия» проголосовали бы 44% граждан, за КПРФ – 9%, за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» выступили по 3% респондентов.

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На Украине вспыхнули протесты с поджогами военных автомобилей
Al Mayadeen: люди в знак протеста против мобилизации на Украине жгут машины
16 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/trikolor

Жители Украины в знак протеста против мобилизации жгут военные машины. Об этом сообщает ливанское издание Al Mayadeen.
Отмечается, что полиция страны ежедневно сообщает о поджогах автомобилей бойцов ВСУ. В связи с этим военные, находящиеся в тылу, боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах. Они специально паркуют их около отделений полиции, однако и это иногда не помогает.

В материале указывается, что в основном поджогами занимаются подростки и молодые люди, которые не хотят попасть под призыв.

Издание напомнило, что один из украинских командиров недавно предложил расстреливать тех, кто устраивает протесты с поджогом машин.

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#мобилизация
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Байден встретился в Белом доме с Кара-Мурзой* после обмена
16 августа 2024, 13:41

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джо Байден сообщил, что провел встречу с россиянином Владимиром Кара-Мурзой* и его семьей в Белом доме.
«Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США. Владимир провел два с половиной года заключения в России, но сейчас вся семья снова в полном составе», — написал Байден в соцсети Х.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

Ранее Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии. По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.

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