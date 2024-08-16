Чистка продолжается: Из Минобороны РФ уволен советник экс-министра обороны Шойгу Ильницкий

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Советника бывшего министра обороны России Сергея Шойгу по информационной политике Андрея Ильницкого уволили из Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации издания, где Ильницкий анализирует наступление ВСУ в Курской области, он представлен как военный эксперт. Там же сообщается, что Ильницкий был снят с должности. При этом причина не указывается.
По данным некоторых источников, Ильницкий является одним из авторов главного символа спецоперации - буквы Z на российской военной технике. Свою должность он занимал еще при Шойгу, однако уже покинул свой пост.
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