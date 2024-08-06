Силовики провели выемку документов в Министерстве строительства Чувашии

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В Министерстве строительства Чувашии проходят следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
«В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — говорится в сообщении.
При этом в правоохранительных органах уточнили, что министр строительства Чувашии Михаил Коледа вызван к следователям, чтобы дать показания. Других подробностей не приводится.
Напомним, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали министра строительства — вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Следствие установило, что Данилов, находясь на своем посту, получил несколько взяток на сумму около 32 млн рублей. Его уволили и назначили главой Минстроя Коледу.
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