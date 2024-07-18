Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования Европарламента. До этого ее работу критиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, назвав «очень плохой». По словам политика, в Евросоюзе при фон дер Дяйен снизилась миролюбивость и сплоченность.