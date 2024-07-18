Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет

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Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования Европарламента. До этого ее работу критиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, назвав «очень плохой». По словам политика, в Евросоюзе при фон дер Дяйен снизилась миролюбивость и сплоченность.
Ранее глава Еврокомиссии обещала сделать Европейский союз оборонным. Помимо всего прочего, она хочет создать так называемый Европейский оборонный фонд, инвестируя в оборонные возможности в морском, наземном и воздушном плане. Также упомянуты области космоса и кибербезопасности.
Лучшей инвестицией в безопасность Европы Урсула фон дер Ляйен назвала поддержку Киева.
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