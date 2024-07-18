Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никаких сомнений в том, что покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором рассказал глава управления разведки Минобороны киевского режима Кирилл Буданов*, финансировалось и планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале писала, что покушения готовились на американские деньги. По ее словам, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».
Помимо этого, Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.
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«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала она.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале писала, что покушения готовились на американские деньги. По ее словам, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».
Помимо этого, Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дарья Осипова