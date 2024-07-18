В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — сказал представитель Кремля.
Помимо этого, он отметил, что Российская Федерация будет принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны. Песков обратил внимание, что режим присутствия государств, не располагающихся на побережье Черного моря, регулируется конвенцией Монтрё. За её исполнением следит Турция.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Альянс показывает, что решительно остается для РФ врагом и напрямую позиционирует это. Подобные шаги демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога, добавил он.
По данным Минобороны России, в ночь на 18 июля Крымский полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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