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Российские морпехи взяли в плен 15 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Среди пленных граждане нескольких стран. Также в ходе совместной операции российских военных в Суджанском районе Курской области уничтожили 5 американских бронемашин, сообщает SHOT.
Ранее стало известно о захвате 19 украинских диверсантов у Ольговка в Курской области. При этом часть украинских военнослужащих переходят на сторону России, не желая открывать огонь по мирному населению в Курской области.
По данным Минобороны, за сутки российские средства ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Сейчас сообщается о планах ВСУ прорваться к селу Карыж в Курской области.
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По данным Минобороны, за сутки российские средства ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Сейчас сообщается о планах ВСУ прорваться к селу Карыж в Курской области.
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Лия Мурадьян