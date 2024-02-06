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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказала мнение о том, что протесты фермеров в Европе будут только нарастать, из-за чего политическая турбулентность в регионе лишь увеличится.
«Эти протесты будут нарастать, так как в условиях очень слабого экономического роста, сокращения субсидий сельхозпроизводители всей Европы не понимают, почему не могут найтись субсидии в сотни миллионов евро, но могут найтись миллиарды. <…> Это может привести к ещё большей внутриполитической турбулентности на территории Европы», — отметил в беседе с RT Данюк.
Он добавил, что Брюссель стремится выполнить все обязательства перед США и Украиной, пренебрегая интересами граждан.
«В планы американцев это не входит, так как тогда и без того шатающаяся политическая и экономическая система Украины может рухнуть окончательно. И если такие события начнутся, то не только США не будут вкладываться в Украину, но и Европа тоже отменит все свои обязательства», — отметил в беседе с utro.ru Раевский.
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