На Украине заговорили о необходимости замены Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями. Так считает отставной генерал, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».
Напомним, Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
По словам Кривоноса, необходимости в замене главкома Залужного нет. Однако Кривонос выразил надежду на то, что Зеленский, говоря о замене руководства Украины, имел в виду себя.
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По словам Кривоноса, необходимости в замене главкома Залужного нет. Однако Кривонос выразил надежду на то, что Зеленский, говоря о замене руководства Украины, имел в виду себя.
«Зеленский должен понять, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации, вопросов к нему в миллион раз больше, чем к Залужному», - заявил Кривонос.
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Элина Позднякова