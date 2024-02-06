На Украине уверены, что увольнение Залужного является ошибкой

Адвокат россиянина, который сейчас ожидает суда в Аргентине по экстрадиции на Украину, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова, ее слова передает РИА Новости.