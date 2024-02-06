На Украине уверены, что увольнение Залужного является ошибкой

Фото: iStock/Silent_GOS
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного никак не отразится на возможности Украины вернуть потерянные территории. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — заявил Стариков на своем Youtube-канале.
При этом он подчеркнул, что ситуация для ВСУ на поле боя никак не изменится, даже в случае увольнения Залужного.
Читайте также:
В Раде раскрыли имена тех, кого уволят вместе с Залужным
В Раде высмеяли заявление Зеленского о необходимости перезагрузки руководства страны
Залужный согласился со своей отставкой и в ближайшее время переедет в Великобританию
Элина Позднякова