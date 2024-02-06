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На Украине уверены, что увольнение Залужного является ошибкой

Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернет потерянные территории
06 февраля 2024, 11:09
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного никак не отразится на возможности Украины вернуть потерянные территории. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — заявил Стариков на своем Youtube-канале.

При этом он подчеркнул, что ситуация для ВСУ на поле боя никак не изменится, даже в случае увольнения Залужного.


Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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Американские ученые выяснили, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерной бомбы
ISIS : Иран может создать ядерную бомбу за неделю
06 февраля 2024, 11:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран обладает количеством оружейного урана, которого достаточно, чтобы произвести свое первое ядерное оружие за неделю. Такие данные приводятся в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS
Ученые отметили, что в настоящее время отношения Ирана с Западом находятся на низком уровне, а потенциал республики в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо.

«Иран имеет возможность вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана», - говорится в докладе.

Таким образом, американские эксперты считают, за месяц Иран имеет достаточно оружейного урана, чтобы произвести шесть ядерных зарядов за месяц. При этом республика имеет возможность производить большие объемы обогащенного урана. В этом случае число производства ядерных бомб может достигнуть 12 штук в месяц.

Также в докладе уточняется, что у Иран обладает баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия.

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Правящая партия «Аманат» предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
06 февраля 2024, 11:22

Фото: iStock/Rainer Puster

Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время Бектенов является руководителем администрации Токаева.

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Данная кандидатура будет рассмотрена в межлисе в рамках законодательства страны с руководителями фракций партий.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Отмечалось, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания. При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.

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Британское судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена
06 февраля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Ekaterina Grebeshkova

По британскому судну, следовавшему коммерческим маршрутом в Красном море, был выпущен снаряд. Инцидент произошёл в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
Сообщение об этом происшествии опубликовано на официальном сайте Управления морских торговых операций Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при Королевском флоте Её Величества. Уточняется, что выстрел из орудия дальнобойной артиллерии был произведён с левого борта по ходу движения корабля. Снаряд пролетел над капитанским мостиком, разбив звуковой волной стёкла.

Инцидент в сообщении обозначен как нападение. Другие детали пока не уточняются. Коммерческим и военным судам, выполняющим навигацию в указанном районе, координационный центр рекомендовал соблюдать особую осторожность.

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На Украине заговорили о необходимости замены Зеленского
Кривонос: Зеленский не справляется со своими обязанностями
06 февраля 2024, 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями. Так считает отставной генерал, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».
Напомним, Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

По словам Кривоноса, необходимости в замене главкома Залужного нет. Однако Кривонос выразил надежду на то, что Зеленский, говоря о замене руководства Украины, имел в виду себя.

«Зеленский должен понять, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации, вопросов к нему в миллион раз больше, чем к Залужному», - заявил Кривонос.

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В Раде раскрыли имена тех, кого уволят вместе с Залужным
Депутат Рады Гончаренко: с Залужным могут уволить всех его заместителей
06 февраля 2024, 09:45

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным будут уволены и все его заместители.
«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

После этого депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко задался вопросом, кто же все-таки руководит Украиной.

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МИД РФ: Россия вполне допускает выход из Арктического совета
06 февраля 2024, 09:41

Фото: istockphoto/LARISA DUKA

Россия не исключает варианта развития событий, при котором страна выйдет из Арктического совета. Это может произойти, если деятельность организации вступит в противоречие с интересами Москвы.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. По его словам, государство должно исходить из того, что в его арсенале наличествуют все доступные опции для внешнеполитического манёвра, в том числе и окончательный выход из Арктического совета, если его доктрина будет противоречить российским интересам.

Дипломат отметил, что в настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, по праву ротации председательствующая в организации, пытается возобновить ее деятельность в полном формате, но не находит отклика у других арктических государств. Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность фрагментация международного сотрудничества в Арктике, заключил посол.

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Россиянин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил об убежище
06 февраля 2024, 08:31

Фото: iStock/HStocks

Адвокат россиянина, который сейчас ожидает суда в Аргентине по экстрадиции на Украину, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова, ее слова передает РИА Новости.
«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», - пояснила Пустовалова.

По ее словам, консульский отдел посольства России в Аргентине может оказать россиянину юридическую помощь.
2 февраля россиянин, которого по запросу Украины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из государства.

По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.

В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.

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Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию
06 февраля 2024, 08:21

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания может отразить нападение со стороны России. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph.
«Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», - заявил Сунак в ответ на вопрос о готовности Лондона защититься, если Москва «направит свои орудия» на Британию.

Премьер также добавил, что королевство увеличивает финансирование обороны из-за того, что в обстановка в мире перестает быть безопасной. В качестве примера он привел угрозу хуситов для судоходства в Красном море.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине. При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.

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#вооружения
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В Раде высмеяли заявление Зеленского о необходимости перезагрузки руководства страны
Депутат Рады Кучеренко задался вопросом, кто же руководит Украиной
06 февраля 2024, 08:12

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей, которые руководят Украиной.
«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить – а кто же у нас "руководство страны"?» – написал Кучеренко на своей странице в Facebook*.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного.Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Он имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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