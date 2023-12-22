Членам ХАМАС предложили сдаться или умереть

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил членов палестинского исламистского движения ХАМАС, что у них есть выбор между капитуляцией или гибелью, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать борьбу в секторе Газа до полной победы.
Ранее сообщалось, что саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС в так называемом «элитном квартале».
Эти туннели соединяли квартиры, офисы и другие объекты, принадлежавшие высокопоставленным членам военного и политического крыла радикального палестинского движения.
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«Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех поставленных целей: устранения ХАМАСа и освобождения всех заложников», — отметил он, подчеркнув, что у членов движения «нет другого выбора».
Эти туннели соединяли квартиры, офисы и другие объекты, принадлежавшие высокопоставленным членам военного и политического крыла радикального палестинского движения.
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Артем Кузьмин