Члены делегации Украины разругались на переговорах в Женеве

17 февраля 2026, 17:57

Украинская делегация раскололась на два лагеря на переговорах в Женеве

Фото: iStock/Diy13

Украинской делегация раскололась на два лагеря на переговорах в Женеве из-за споров о подписании соглашения при посредничестве США. Об этом сообщает издание The Economist.