Члены делегации Украины разругались на переговорах в Женеве
Украинской делегация раскололась на два лагеря на переговорах в Женеве из-за споров о подписании соглашения при посредничестве США. Об этом сообщает издание The Economist.
По его данным, переговорщики разделилась на две группы. Одной из них руководит глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он выступает за скорейшее заключение мирного соглашения под эгидой Вашингтона, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться».
Другая часть делегации, по информации источника, все еще находится под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака. Его сторонники гораздо менее склонны к подписанию документа. Сам Зеленский пытается удержаться между двумя лагерями, при этом у него есть и собственные идеи относительно дальнейших действий.
Напомним, новый раунд переговоров по Украине проходит 17 февраля в Женеве.
Читайте также: