CNN: США сохраняют оптимизм на фоне переговоров по украинскому конфликту
Американский чиновник заявил, что США сохраняют оптимизм на фоне переговоров по Украине в Женеве. Вашингтон рассчитывает на продвижение к урегулированию конфликта.
Об этом сообщила корреспондент CNN Хейли Бритски на своей странице в X. По её информации, неназванный представитель американской стороны выразил надежду на разрешение ситуации. При этом других подробностей пока нет.
«Мы сохраняем оптимизм и надеемся на разрешение конфликта», — сказал чиновник.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат работу над урегулированием украинского конфликта. Несмотря на критику, Белый дом не намерен отказываться от посредничества.