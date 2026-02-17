CNN: США сохраняют оптимизм на фоне переговоров по украинскому конфликту

17 февраля 2026, 12:11

Фото: iStock/wildpixel

Американский чиновник заявил, что США сохраняют оптимизм на фоне переговоров по Украине в Женеве. Вашингтон рассчитывает на продвижение к урегулированию конфликта.





Об этом сообщила корреспондент CNN Хейли Бритски на своей странице в X. По её информации, неназванный представитель американской стороны выразил надежду на разрешение ситуации. При этом других подробностей пока нет.





«Мы сохраняем оптимизм и надеемся на разрешение конфликта», — сказал чиновник.