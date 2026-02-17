Уитакер: США рассчитывают на продуктивные переговоры России и Украины
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры России и Украины в Женеве. По его словам, самым сложным остаётся территориальный вопрос.
В эфире телеканала Fox News он отметил, что обе стороны должны представить приемлемые варианты завершения конфликта. В этом нн сослался на позицию американского госсекретаря Марко Рубио.
Уитакер добавил, что, по оценке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, ключевой темой остаются территории. Этот вопрос он назвал наиболее запутанным и сложным в процессе урегулирования.
