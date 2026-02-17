Дмитриев опубликовал фото с песней «Ночи в Женеве» перед переговорами с Украиной

17 февраля 2026, 12:02

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины на фоне подготовки к переговорам в Женеве. Снимок он сопроводил песней Nights in Geneva.