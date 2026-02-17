Дмитриев опубликовал фото с песней «Ночи в Женеве» перед переговорами с Украиной
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины на фоне подготовки к переговорам в Женеве. Снимок он сопроводил песней Nights in Geneva.
Пост появился в Instagram*. Дмитриев добавил к фотографии композицию американского музыканта Джоша Виетти. Напомним, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут 17–18 февраля.
Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США участие примут спецпредставитель Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
По информации источника РИА Новости, на встрече планируется обсудить ключевые параметры урегулирования, включая военные, политические и гуманитарные вопросы.
Читайте также: