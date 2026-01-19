Члены ЕС намеренно нарушали «красные линии» России в ходе переговоров по Украине
Государства — члены Европейского союза намеренно нарушали «красные линии» России в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в статье для Politico.
По его словам, Евросоюз регулярно включал в обсуждения условия, неприемлемые для Москвы, что препятствовало достижению компромисса.
«Слишком часто блок пытался подмешивать в переговоры „отравленные пилюли“, нарушая красные линии России», — отметил Пайкин.
В качестве примера эксперт привёл предложение так называемой коалиции о размещении «сил сдерживания» на территории Украины, что Москва расценивает как прямую угрозу своей безопасности. Пайкин считает, что подобные шаги только усложняют поиск мирного решения и усиливают вероятность затяжного конфликта.