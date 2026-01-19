19 января 2026, 12:34

Фото: iStock/masterSergeant

Государства — члены Европейского союза намеренно нарушали «красные линии» России в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в статье для Politico.





По его словам, Евросоюз регулярно включал в обсуждения условия, неприемлемые для Москвы, что препятствовало достижению компромисса.





«Слишком часто блок пытался подмешивать в переговоры „отравленные пилюли“, нарушая красные линии России», — отметил Пайкин.