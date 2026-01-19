Politico: лидеры стран ЕС обсуждают действия Трампа в групповом чате
Лидеры ряда европейских стран обсуждают действия президента США Дональда Трампа в закрытом групповом чате. Об этом сообщает Politico.
В переписке участвуют премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони. Утверждается, что за последний год у них вошло в привычку обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп совершает шаги, которые в Европе считают «дикими и разрушительными».
Источники называют этот формат «Вашингтонской группой». Название появилось после визита нескольких европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе 2025 года. Тогда, по словам собеседников издания, необходимость тесной координации стала особенно очевидной.
В материале отмечается, что такой канал общения может перерасти в основу нового альянса по вопросам безопасности. Это происходит на фоне растущего недоверия к США. В Европе всё чаще считают, что при Трампе Вашингтон больше не гарантирует поддержку НАТО и безопасность континента.
