Politico: сдвиг в политике США может привести к переустройству всего Запада
Происходящий сдвиг в политике США может привести к радикальному переустройству всего Запада и изменить глобальный баланс сил. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По информации издания, последней каплей для многих правительств стран ЕС стали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных карательных пошлинах. Они могут затронуть страны, которые попытаются помешать планам Вашингтона в отношении Гренландии. Это вызвало резкое недовольство даже среди самых давних и лояльных союзников США в Европе.
В частных разговорах европейские чиновники называют стремление Трампа аннексировать суверенную территорию Дании «безумием». Они связывают такую позицию с его воинственным настроем после недавних событий в Венесуэле. По мнению источников, Европа должна ответить максимально жёстко, поскольку действия США воспринимаются как ничем не спровоцированная атака на союзников.
Высокопоставленные представители ЕС всё чаще заявляют, что Америка Трампа больше не выглядит надёжным торговым партнёром и гарантом безопасности. Один из чиновников отметил, что простой выжидательной позиции уже недостаточно. Европе, по его словам, необходимо скоординированно готовиться к новой политической реальности.
Издание подчёркивает, что такая координация уже началась. В европейских столицах активно обсуждают дальнейшие шаги. Если подход США не изменится, процесс может завершиться масштабной трансформацией всего западного мира.
Читайте также: