Белый дом и власти Калифорнии встретятся в суде по «яичному спору»

РИА Новости: Белый дом и Калифорния встретятся в суде по делу о росте цен на яйца
Представители администрации США и властей Калифорнии готовятся к судебному разбирательству по поводу закона, влияющего на стоимость яиц по всей стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Первое полноценное заседание по этому делу назначено на 23 февраля. Поводом для иска, поданного администрацией президента США Дональда Трампа в июле 2025 года, стал калифорнийский закон Proposition 12.
Федеральные власти считают, что он вынуждает фермеров по всей стране тратить много денег на увеличение размеров курятников. Это, в свою очередь, приводит к росту себестоимости яиц и раскручивает инфляцию.
Защитники закона 13 января уже представили суду свои контраргументы против упрощённого рассмотрения дела. Белый дом обязан дать ответ на эти пункты до 3 февраля, и под конец месяца суд заслушает устные позиции сторон.
