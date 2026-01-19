Белый дом и власти Калифорнии встретятся в суде по «яичному спору»

19 января 2026, 05:49

РИА Новости: Белый дом и Калифорния встретятся в суде по делу о росте цен на яйца

Фото: iStock/Hakase_

Представители администрации США и властей Калифорнии готовятся к судебному разбирательству по поводу закона, влияющего на стоимость яиц по всей стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.





Первое полноценное заседание по этому делу назначено на 23 февраля. Поводом для иска, поданного администрацией президента США Дональда Трампа в июле 2025 года, стал калифорнийский закон Proposition 12.



