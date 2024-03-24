Члены Компартии Греции остановили поезд с танками США и написали на них «убийцы»

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Члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, который перевозил американские танки из порта Александруполис в Болгарию. Об этом сообщает информационный сайт компартии 902.gr.
Отмечается, что члены организаций встали перед поездом с плакатами, заставив его остановиться. Люди требовали, чтобы поезд вернулся в пункт отправления, и чтобы «убийцы США-НАТО убрались из всего региона».
По данным источника, поезд с американской техникой не смог продолжить свой путь и вернулся. Протестующие рассказали, что Александруполис является портом народов, люди осудили превращение города в огромную базу Североатлантического альянса.
Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным источника, поезд с американской техникой не смог продолжить свой путь и вернулся. Протестующие рассказали, что Александруполис является портом народов, люди осудили превращение города в огромную базу Североатлантического альянса.
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Екатерина Коршунова