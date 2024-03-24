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Как и в ситуации с подрывом «Северных потоков» США сразу же начали говорить о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил американский журналист Стивен Гарднер на своём YouTube-канале.
Как только в интернете появилась официальная информация о происходящем в «Крокус Сити Холле», в Белом доме поспешили заверить, что Киев не имеет ничего общего с терактом.
Однако, как утверждает Гарднер, эта ситуация подозрительно сильна похожа на заявления Соединённых Штатов после подрыва «Северных потоков». Журналист убеждён, что Вашингтон не может знать о наличии следа киевских властей в теракте в Подмосковье, а потому делать подобные заявления не имеет права.
Напомним, сбежавшие из «Крокуса» террористы были схвачены российскими спецслужбами в Брянской области. В ходе допроса боевики признались, что пытались добраться до Украины, где кураторы обещали предоставить им убежище.
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Однако, как утверждает Гарднер, эта ситуация подозрительно сильна похожа на заявления Соединённых Штатов после подрыва «Северных потоков». Журналист убеждён, что Вашингтон не может знать о наличии следа киевских властей в теракте в Подмосковье, а потому делать подобные заявления не имеет права.
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Евгения Парфентьева