«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил первый пункт своего «победного плана». Он считает, что приглашение Украины в НАТО станет важным шагом к миру. Об этом глава киевского режима сообщил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.
«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский.
Зеленский настаивает, что завершение войны возможно при условии возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее он заявил британскому изданию Reuters о намерении закончить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Лидер режима заверил, что у Украины есть возможность достичь мира и стабильности в октябре, ноябре и декабре 2024 года.
Накануне Владимир Зеленский заверил, Украина окончательно подготовит «формулу мира» в ноябре. Предполагается, что документ вынесут на обсуждение второго «саммита мира».
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Лия Мурадьян