Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский планирует завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре 2024 года у Украины есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности, и ситуация на фронте, по словам Зеленского, создаёт возможность сделать выбор. Под ним украинский президент подразумевает выход на путь решительных действий по прекращению конфликта не позднее 2025 года.
Глава государства добавил, что в ноябре Украина окончательно подготовит «формулу мира», которая будет вынесена на обсуждение второго «саммита мира».
Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на проведение второго «саммита мира» с участием России в декабре.
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Глава государства добавил, что в ноябре Украина окончательно подготовит «формулу мира», которая будет вынесена на обсуждение второго «саммита мира».
Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на проведение второго «саммита мира» с участием России в декабре.
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Анастасия Чинкова