Членство в «Совете мира» Трампа: три года бесплатно, больше — за $1 млрд
Трамп предложил миллиардные взносы за продление членства в «Совете мира»
Проект устава «Совета мира», инициированного президентом США Дональдом Трампом, предполагает трёхлетний срок стандартного членства, за исключением тех участников, кто готов внести $1 млрд наличными. Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации агентства, документ был разослан примерно в 60 стран.
«Члены организации должны внести $1 млрд, если они хотят, чтобы их членство продлилось более трёх лет», — говорится в проекте устава.О создании «Совета мира», основной задачей которого станет регулирование ситуации в послевоенном секторе Газа, Трамп объявил 16 января. В качестве председателя организации президент поддержал недавно сформированное палестинское технократическое правительство.