«Только две собачьи упряжки»: Трамп высказался об обороне Гренландии

Трамп иронично оценил обороноспособность Гренландии на фоне активности ЕС
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии, сделав резкое и ироничное заявление об обороноспособности острова.



В своей социальной сети Truth Social он написал, что на данный момент у Гренландии фактически нет полноценной системы защиты.

«В настоящее время у неё есть лишь две собачьи упряжки для обороны, одну из которых добавили совсем недавно», — заявил Трамп, комментируя сообщения о возможном усилении военного присутствия европейских стран в регионе.
Заявление прозвучало на фоне информации о планах государств Евросоюза направить дополнительные воинские контингенты в Гренландию.

Ранее, 11 января, ряд стран ЕС под руководством Германии и Великобритании рассматривает возможность размещения дополнительных военнослужащих на острове.
