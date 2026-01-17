«Только две собачьи упряжки»: Трамп высказался об обороне Гренландии
Трамп иронично оценил обороноспособность Гренландии на фоне активности ЕС
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии, сделав резкое и ироничное заявление об обороноспособности острова.
В своей социальной сети Truth Social он написал, что на данный момент у Гренландии фактически нет полноценной системы защиты.
«В настоящее время у неё есть лишь две собачьи упряжки для обороны, одну из которых добавили совсем недавно», — заявил Трамп, комментируя сообщения о возможном усилении военного присутствия европейских стран в регионе.Заявление прозвучало на фоне информации о планах государств Евросоюза направить дополнительные воинские контингенты в Гренландию.
Ранее, 11 января, ряд стран ЕС под руководством Германии и Великобритании рассматривает возможность размещения дополнительных военнослужащих на острове.