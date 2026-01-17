«Настало время искать новое руководство»: Трамп высказался о ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов в Иране высказался о необходимости смены политического курса и руководства в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Politico.
Комментируя происходящие в исламской республике события, глава Белого дома заявил, что настало время искать новое руководство в Иране.
В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с масштабной волной протестов, причиной которых стало резкое обесценивание национальной валюты — иранского риала. Экономический кризис спровоцировал массовое недовольство населения и уличные акции в ряде городов страны.
В ответ на протесты иранские власти ужесточили меры безопасности. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные средства воздействия. Официальный Тегеран возложил ответственность за происходящее на внешние силы.
Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности США и Израиля к организации протестных акций, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны. На этом фоне заявления Трампа лишь усилили напряжённость вокруг ситуации в регионе.
