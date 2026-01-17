«Настало время искать новое руководство»: Трамп высказался о ситуации в Иране

17 января 2026, 22:38

Трамп заявил о необходимости смены власти в Иране на фоне протестов

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов в Иране высказался о необходимости смены политического курса и руководства в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Politico.