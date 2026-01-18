В Литве заявили о готовности к блокаде Калининграда
Дипломат Юргелявичус: у НАТО разработан план блокады Калининграда
У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус, передают украинские СМИ.
Один из возможных сценариев конфликта между НАТО и Россией заключается в блокаде Калининградской области. Дипломат отказался называть город Калининградом, утверждая, что он не имеет никакого отношения к России.
Ранее политолог Юрий Светов допустил возможность переформатирования НАТО. По его мнению, Альянс может превратиться в более узкую структуру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
