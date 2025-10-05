«Чокнутый левак»: Трамп потребовал снять кандидата на пост генпрокурора Виргинии

05 октября 2025, 22:58

Трамп обрушился на претендента в генпрокуроры Виргинии за «больные шутки»

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Дональд Трамп резко высказался о кандидате на должность генерального прокурора штата Виргиния Джее Джонсе. В социальной сети Truth Social Трамп назвал его «чокнутым леваком» и обвинил в недопустимых высказываниях.