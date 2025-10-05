«Чокнутый левак»: Трамп потребовал снять кандидата на пост генпрокурора Виргинии
Дональд Трамп резко высказался о кандидате на должность генерального прокурора штата Виргиния Джее Джонсе. В социальной сети Truth Social Трамп назвал его «чокнутым леваком» и обвинил в недопустимых высказываниях.
По словам Трампа, Джонс якобы публично высказался с призывами к насилию в адрес одного из республиканских законодателей, а также допустил неуместные и «больные» шутки, которые, по мнению политика, были абсолютно неуместны.
Трамп также раскритиковал кандидата в губернаторы Эбигейл Шпанбергер за то, что она не осудила действия Джонса. В завершение своего заявления экс-президент призвал Джонса немедленно покинуть избирательную кампанию.
Читайте также: