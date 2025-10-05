Достижения.рф

«Чокнутый левак»: Трамп потребовал снять кандидата на пост генпрокурора Виргинии

Трамп обрушился на претендента в генпрокуроры Виргинии за «больные шутки»
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Дональд Трамп резко высказался о кандидате на должность генерального прокурора штата Виргиния Джее Джонсе. В социальной сети Truth Social Трамп назвал его «чокнутым леваком» и обвинил в недопустимых высказываниях.



По словам Трампа, Джонс якобы публично высказался с призывами к насилию в адрес одного из республиканских законодателей, а также допустил неуместные и «больные» шутки, которые, по мнению политика, были абсолютно неуместны.

Трамп также раскритиковал кандидата в губернаторы Эбигейл Шпанбергер за то, что она не осудила действия Джонса. В завершение своего заявления экс-президент призвал Джонса немедленно покинуть избирательную кампанию.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0