Польша сорвала участие россиян в конференции ОБСЕ, аннулировав визы

05 октября 2025, 22:47

Варшава не пустила делегацию из России на форум ОБСЕ по правам человека

Фото: Istock / dzika_mrowka

Представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли выехать в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Об этом сообщили в организации.