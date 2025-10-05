Польша сорвала участие россиян в конференции ОБСЕ, аннулировав визы
Представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли выехать в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Об этом сообщили в организации.
По заявлению организации, польские власти в одностороннем порядке аннулировали уже выданные визы перед самым началом мероприятия.
В РОИИП подчеркнули, что визы были получены официально — на основании приглашения от организаторов конференции, и при оформлении никаких проблем с документами не возникало. Однако польская сторона не предоставила объяснений причин отказа во въезде.
В институте назвали действия Варшавы демонстрацией бойкота диалогу в рамках ОБСЕ и отметили, что подобное поведение нарушает принцип открытости международных форумов и подрывает доверие к площадке, призванной обсуждать права человека и свободы.
