«Чревато последствиями»: сенатор предостерёг Запад от разрешения бить вглубь России

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Разрешение на удары ВСУ вглубь России чреваты негативными последствиями для стран Запада. Об этом сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться разрешения от западных союзников на использование их оружия для нанесения ударов по России. Он поручил Минобороны и дипломатам подготовить перечень необходимых действий на использование поставленного Западом дальнобойного оружия.
Цеков подчеркнул, что в случае принятия такого решения последуют ответные меры, поскольку это будет расценено как объявление войны России.
Сенатор добавил, что Запад уже участвует в конфликте против России, только не своими руками, а силами украинцев, которым он поставляет оружие.
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Цеков подчеркнул, что в случае принятия такого решения последуют ответные меры, поскольку это будет расценено как объявление войны России.
Сенатор добавил, что Запад уже участвует в конфликте против России, только не своими руками, а силами украинцев, которым он поставляет оружие.
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Анастасия Чинкова