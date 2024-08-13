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Медведев: Киев совершил террористическую вылазку на территорию России

13 августа 2024, 15:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Киевский режим совершил террористическую вылазку на территорию Российской Федерации. Украина понесёт за эту акцию заслуженное наказание.


Об этом в ходе видеоконференции по вопросам оказания помощи населению Курской области заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что все оценки ситуации даны несколько дней назад президентом страны Владимиром Путиным, поэтому специально останавливаться на этом не стоит.

Политик лишь указал, что все ответственные за эти действия понесут заслуженное наказание, включая руководство киевского националистического режима. Медведев также подчеркнул, что партия «Единая Россия» и власти государства должны сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области.

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ВСУ под Курском теряют всё необходимое для обороны Киева, заявили в США
Риттер: всё необходимое для защиты Киева ВСУ потеряют в Курской области
13 августа 2024, 15:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряют главный резерв, который у них был для защиты Киева. В частности, под Курском украинские войска стремительно теряют свою лучшую технику, поставленную западными союзниками: танки М1 и Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Риттер подытожил, что операция ВСУ в российском регионе не удалась, поэтому они впустую потеряют всех своих военных и арсенал, которые пригодились бы при обороне столицы.

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#сша
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#оборона
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Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР
Кимаковский: ВС РФ продвинулись в Константиновке и на Карловском водохранилище
13 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ достигают заметных успехов в ДНР, существенно продвинулись в районе Константиновки, Красногоровки, Яснобородовки и закрепились на Карловском водохранилище. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, армия России продвинулась на несколько километров в районе Константиновки, а также продвинула свои позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.
«И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех», — рассказал Кимаковский.
Ранее Минобороны России сообщало об успехах на курском направлении, где бойцы ВС РФ за сутки уничтожили около 420 боевиков ВСУ, а всего с начала боев — порядка 2030 украинских военнослужащих.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — указано в сводке, опубликованной 13 августа.
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#минобороны
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«Уже мертвы»: США забили тревогу из-за потерь ВСУ в Курской области
Джонсон: потери ВСУ под Курском превышают 50-60%
13 августа 2024, 15:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские войска несут колоссальные потери в Курской области, которые превышают 60%. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область уже мертва.

Джонсон указал на численность бойцов в пределах от двух до трёх тысяч человек. На данный момент как минимум 1400 из них уже нет в живых.

Эксперт указал на то, что украинская армия при потерях в 50-60% не может оставаться боеспособной, а значит и сохранять присутствие в Курской области. Тем более на фоне того, что российская армия регулярно наращивает темпы уничтожения бойцов ВСУ и их вооружения.

В заключение специалист добавил, что у ВСУ серьёзные проблемы.

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#всу
#курская область
#военные
#сша
#сво
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Полковник Елистратов раскрыл применение ИИ в вооружениях
13 августа 2024, 15:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
Так, по его словам, ИИ позволяет расширить возможности применения любого вида техники.

«ИИ значительно расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Автономное использование роботов возможно только с применением ИИ. Сейчас интеллектуальные технологии дают второе дыхание развитию классическим образцам. Польза значительная. Главная задача использования ИИ — это сохранить жизни экипажей, солдат, управленцев и минимизировать потери», — приводит RT слова Елистратова.

До этого лётчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров заявил, что любое внедрение инновационных технологий в столице направлено на создание комфортных условия для горожан.

«Современные технологии стали частью столичной промышленности, экономики и здравоохранения. Убедиться в этом может каждый из нас, когда посещает поликлинику или МФЦ, использует сервисы Московской электронной школы или сервис «Мой питомец». На площадках форума «Территория будущего. Москва 2030» можно не просто увидеть новые технологические возможности, но и попробовать выполнить задания, связанные с разными специальностями», – приводит АГН «Москва» комментарий Шкаплерова.

Ранее директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева говорила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.

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#технологии
#искусственный интеллект
#солдат
#вооружение
#армия
#наука
#москва
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ФСИН прокомментировала сообщения о попавших в плен ВСУ сотрудниках
ФСИН опровергла данные о попавших в плен ВСУ в Курской области сотрудников
13 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла распространившиеся в сети сведения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления службы в Курской области в районе Льгова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что информация о том, что в районе населённого пункта ВСУ пленили сотрудников УФСИН по Курской области является ложной.

Ранее сообщалось, что администрация города Льгов прокомментировала распространившиеся в интернете сообщения о том, что бойцы ВСУ добрались до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсин
#плен
#всу
#курская область
#сотрудники
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Российские военные ликвидировали несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/IherPhoto

Части Вооружённых сил РФ пресекли несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области. Противник был остановлен и отброшен в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринимал попытки прорыва вглубь российской территории с участием мобильных групп на бронетехнике. Также была отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, две боевые бронированные автомашины и два автомобиля.

Также в ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ.

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#всу
#атака
#рф
#курская область
#вс рф
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Стало известно число уничтоженных в Курской области боевиков ВСУ
За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 420 боевиков ВСУ
13 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Бойцы ВС РФ за минувшие сутки ликвидировали порядка 420 боевиков ВСУ в Курской области, тем временем операция по уничтожению противника продолжается. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом с начала боев в курском приграничье российские бойцы ликвидировали порядка 2030 украинских боевиков. Всего удалось уничтожить 35 вражеских танков, 18 БМП, 31 бронетранспортёр и другое вооружение противника.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области по-прежнему продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

По данным заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ.

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#вс рф
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Генерал Осадчук заявил об особой важности беспилотных систем в конфликте на Украине
13 августа 2024, 14:38

Фото: iStock/vadimrysev

Начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.
«Этот конфликт показал, что беспилотные системы принимают особо важное значение. Причём под беспилотными системами мы понимаем воздушные, наземные, водные», — приводит RT слова Осадчука.

До этого специальный корреспондент Царьграда прояснила ситуацию в Курской области по поводу якобы приказа о запрете российским военным брать пленных. Отмечается, что информация о подобном распоряжении – фейк.

«Информация о том, что военным, которые сейчас находятся в Курской области, якобы дан приказ не брать пленных – фейк. Об этом заявила официальный представитель Дикой Дивизии Донбасса Елена Соколова. Такого распоряжения ни от кого они не получали», – приводит издание сообщение корреспондента.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область.

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#спецоперация
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Глава Дагестана призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области
Меликов призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области
13 августа 2024, 14:32

Фото: iStock/Fascinadora

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики отдать дневную зарплату на оказание помощи Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
По словам Меликова, в начала СВО дагестанцы показали свою отзывчивость и готовность отдать последнее, что у них есть тем, кто в этом нуждается. В республике, отметил глава, нет равнодушных к происходящему в атакованном российском регионе.

В связи с этим Меликов обратился к гражданам с просьбой перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе», средства из которого пойдут на оказание помощи жертвам украинской атаки.

Также глава республики рассказал о деятельности благотворительного фонда «Инсан». Он доставил в Курскую область первую партию гуманитарного груза. В настоящее время происходит формирование дальнейших поставок с товарами первой необходимости.

Кроме того, Меликов напомнил, что в Дагестане размещены дети, эвакуированные из Курской области.

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