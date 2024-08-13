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Киевский режим совершил террористическую вылазку на территорию Российской Федерации. Украина понесёт за эту акцию заслуженное наказание.
Об этом в ходе видеоконференции по вопросам оказания помощи населению Курской области заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что все оценки ситуации даны несколько дней назад президентом страны Владимиром Путиным, поэтому специально останавливаться на этом не стоит.
Политик лишь указал, что все ответственные за эти действия понесут заслуженное наказание, включая руководство киевского националистического режима. Медведев также подчеркнул, что партия «Единая Россия» и власти государства должны сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области.
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Александр Бойцов