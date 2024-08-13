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Украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряют главный резерв, который у них был для защиты Киева. В частности, под Курском украинские войска стремительно теряют свою лучшую технику, поставленную западными союзниками: танки М1 и Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Риттер подытожил, что операция ВСУ в российском регионе не удалась, поэтому они впустую потеряют всех своих военных и арсенал, которые пригодились бы при обороне столицы.
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Анастасия Чинкова