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Украинские войска несут колоссальные потери в Курской области, которые превышают 60%. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область уже мертва.
Джонсон указал на численность бойцов в пределах от двух до трёх тысяч человек. На данный момент как минимум 1400 из них уже нет в живых.
Эксперт указал на то, что украинская армия при потерях в 50-60% не может оставаться боеспособной, а значит и сохранять присутствие в Курской области. Тем более на фоне того, что российская армия регулярно наращивает темпы уничтожения бойцов ВСУ и их вооружения.
В заключение специалист добавил, что у ВСУ серьёзные проблемы.
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Джонсон указал на численность бойцов в пределах от двух до трёх тысяч человек. На данный момент как минимум 1400 из них уже нет в живых.
Эксперт указал на то, что украинская армия при потерях в 50-60% не может оставаться боеспособной, а значит и сохранять присутствие в Курской области. Тем более на фоне того, что российская армия регулярно наращивает темпы уничтожения бойцов ВСУ и их вооружения.
В заключение специалист добавил, что у ВСУ серьёзные проблемы.
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Анастасия Чинкова