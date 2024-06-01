Украина и Европа просят США разрешить ВСУ обстреливать всю Россию

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Европа и Украина просят США разрешить ВСУ атаковывать всю территорию России. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что европейские и украинские чиновники требуют от президента США Джо Байдена снятия ограничений на обстрел киевскими войсками всей территории России.
При этом издание отмечает, что такие обстрелы уже ведутся.
Ранее стало известно, что Байден позволил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским регионам, угрожающим Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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При этом издание отмечает, что такие обстрелы уже ведутся.
Ранее стало известно, что Байден позволил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским регионам, угрожающим Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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Анастасия Чинкова