«Что это такое?»: Путин спросил, почему в Беларуси кончился картофель

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Президент России Владимир Путин спросил замглавы своей администрации Максима Орешкина, почему в Беларуси кончилась картошка. Все произошло на встрече с представителями российских деловых кругов. Глава государства отметил необходимость обеспечения стабильной работы отрасли выращивания картошки, сахарной свеклы и прочих овощных культур.
По словам управляющего партнера ООО «Русид» Марка Гехта, импортозаместить нишевые культуры нет возможности, но есть решения и специалисты, поэтому задача будет решена к 2030 году.
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«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал российский лидер.Максим Орешкин в свою очередь заметил, что картофель в Беларуси закончился.
«Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — спросил Путин.Во встрече с Владимиром Путиным участвовали ряд министров и глав предприятий.
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Никита Кротов