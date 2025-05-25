В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией

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Поведение надругавшегося со сцены над флагом России певца является спланированной провокацией, недостойной грузина. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе в личном блоге.