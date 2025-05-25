В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией

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Поведение надругавшегося со сцены над флагом России певца является спланированной провокацией, недостойной грузина. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе в личном блоге.
Политик заявил, что выходка певца не соответствует «поведению грузинского мужчины».
Самхарадзе подчеркнул, что произошедшее было целенаправленной и спланированной провокацией, за которую, вероятнее всего, заплатили.
К тому же, провокация была совершена накануне Дня независимости, который грузины отметят 26 мая.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором певец в Грузии осквернил флаг России во время музыкального фестиваля.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку ситуации.
Также произошедшее прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над триколором.
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Самхарадзе подчеркнул, что произошедшее было целенаправленной и спланированной провокацией, за которую, вероятнее всего, заплатили.
К тому же, провокация была совершена накануне Дня независимости, который грузины отметят 26 мая.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором певец в Грузии осквернил флаг России во время музыкального фестиваля.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку ситуации.
Также произошедшее прокомментировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над триколором.
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Анастасия Чинкова