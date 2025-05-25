Дмитрий Песков «пригрозил» журналистам тюрьмой перед выходом Владимира Путина

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ в шутку пригрозил тюрьмой представителям СМИ, которые готовились к выходу российского лидера Владимира Путина в образовательном центре «Сириус», сообщил журналист Павел Зарубин.
Видеофрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» с репликой Пескова опубликовали «Вести» в Телеграм-канале.
Пресс-секретарь Путина обратил внимание, что зал заполнен различными экспонатами, среди которых находилась и старинная скрипка. Вдруг там начался ажиотаж перед появлением российского лидера, а репортеры и операторы были «готовы снести все».
Представители СМИ ждали Владимира Путина после его беседы с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках.
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«Кто уронит скрипку — сядет в тюрьму! Вы слышите?», — обратился Дмитрий Песков к журналистам.
Представители СМИ ждали Владимира Путина после его беседы с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках.
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Ольга Енгалычева