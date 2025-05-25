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Дмитрий Песков «пригрозил» журналистам тюрьмой перед выходом Владимира Путина

Песков в шутку пригрозил журналистам тюрьмой за разбитую скрипку
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ в шутку пригрозил тюрьмой представителям СМИ, которые готовились к выходу российского лидера Владимира Путина в образовательном центре «Сириус», сообщил журналист Павел Зарубин.
Видеофрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» с репликой Пескова опубликовали «Вести» в Телеграм-канале.

Пресс-секретарь Путина обратил внимание, что зал заполнен различными экспонатами, среди которых находилась и старинная скрипка. Вдруг там начался ажиотаж перед появлением российского лидера, а репортеры и операторы были «готовы снести все».

«Кто уронит скрипку — сядет в тюрьму! Вы слышите?», — обратился Дмитрий Песков к журналистам.

Представители СМИ ждали Владимира Путина после его беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках.



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#сми
Трамп собирается депортировать украинцев-нелегалов из США вместе с арабами
25 мая 2025, 15:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Президент США Дональд Трамп расширил программу «добровольной» депортации нелегальных мигрантов, поставив украинцев наравне с выходцами из Ближнего Востока. Об этом сообщает «Взгляд».
По данным интернет-издания, участникам программы предлагают $1000 и оплату билета на родину, что гораздо дешевле, чем официальный арест, задержание и высылка (на одного человека выходит более 17 тысяч долларов).

В публикации отмечается, что при Байдене украинцы имели временный статус защиты, позволяющий им находиться в Соединенных Штатах. Однако уже летом Трамп может отозвать это разрешение.

Перед этим сообщалось, что выход американского лидера из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева.

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«Вино для друзей, дробовик для шакалов»: Китай ответил на призыв Дании разорвать связи с Россией
Sohu: Китай ответил пощечиной на призыв Дании разорвать связи с Россией
25 мая 2025, 10:01

Фото: iStock/Fotonen

После визита датского министра иностранных дел в Китай разразился дипломатический скандал. Ларс Лекке Расмуссен призвал Пекин прекратить сотрудничество с Москвой. Как сообщает Sohu, китайская сторона возмутилась таким заявлением.
«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — говорится в публикации.
По данным источника, во время встречи с главой МИД КНР Ван И датский политик проявил высокомерие, потребовав изменить отношение к Тайваню и разорвать связи с Россией. Китайский дипломат заявил, что именно страны НАТО являются главными поджигателями всех конфликтов.

Издание называет ответ Пекина «дипломатической пощечиной», подчеркивая, что Республика самостоятельно определяет приоритеты во внешней политике.

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Форбс: выход Трампа из переговоров по конфликту приведет к капитуляции Украины
25 мая 2025, 06:09

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Выход президента США Дональда Трампа из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева. Об этом заявил главных редактор издания Forbes, политик Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — сказал Форбс в ходе эфира YouTube-канала Forbes Breaking News.

Политик отмети, что выход Трампа из переговоров станет победой для российского лидера Владимира Путина. В таком случае президент РФ приобретет статус «политического лидера» Европы, а влияние НАТО снизилось. При этом члены альянса лишились бы поддержки США.

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Yle: Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде старых рыбацких сетей
25 мая 2025, 05:36

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде отправки той старых рыбацких сетей. Об этом сообщает Ylе.
«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — передает издание.

Дания предоставила Украине сетей на сумму в 2,5 миллиона евро. В материале указывается, что после выхода Великобритании из Евросоюза Дания потеряла доступ к водам Королевства, в связи с чем страна имеет большое количество ненужных сетей.

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Япония без предупреждения открыла огонь вблизи российской границы
25 мая 2025, 02:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

К западу от острова Кунашир японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах без предварительного уведомления РФ. Об этом сообщает издание Yomiuri.
«Отмечается, что в рамках стрельб было осуществлено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 мм, а также два выстрела сигнальными ракетами. Затем японские сторожевики осознали, что в преддверии стрельб не выпустили соответствующего предупреждения на своих информационных ресурсах», — передает ТАСС публикацию японского издания.

В результате этого военные экстренно прекратили учения. В момент стрельб других судов в данном районе не было. Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует. В управлении береговой охраны города Немуро пообещали провести дополнительных инструктаж для избежаний подобных инцидентов в будущем.

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