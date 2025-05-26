«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не исключила, что видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, могло быть изменено с помощью монтажа.
«Дело в том, что тут важны нюансы. Я как телевизионный человек могу сказать, что любое видео можно изменить при монтаже. Опять же надо понять, это полное видео или вырезанный какой-то тикток», — отметила главная сваха страны в разговоре с «Газетой.Ru».
Она добавила, что до зрителя видео могло дойти уже с монтажом, и, соответственно, обрести другой смысл.
В свою очередь председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT обратил внимание на то, что в современном медиапространстве граница между публичным и личным размыта, особенно, если речь идёт о главах стран.
«Сам по себе факт того, что президент оказался в центре внимания из-за личной сцены, придаёт ситуации особый характер: речь не о политическом решении, не о реформе или международной инициативе, а о телесном жесте в рамках брачного взаимодействия», — пояснил эксперт.
По его словам, эта ситуация может оказать влияние на ухудшение репутации французского президента.
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