«Выборов в США не будет»: когда Жириновский предсказал потоп во Флориде, что станет с Америкой после урагана «Милтон»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду, в результате чего американцы остались без электроэнергии. Однако то, что на США обрушится циклон, ранее предсказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О том, как сбылся очередной прогноз политика и о чем еще он успел предупредить при жизни расскажет «Радио 1».