«Выборов в США не будет»: когда Жириновский предсказал потоп во Флориде, что станет с Америкой после урагана «Милтон»

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду, в результате чего американцы остались без электроэнергии. Однако то, что на США обрушится циклон, ранее предсказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О том, как сбылся очередной прогноз политика и о чем еще он успел предупредить при жизни расскажет «Радио 1».
Жириновский предсказал ураган
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В 2003 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предостерегал США о возможном затоплении из-за разрушительного урагана. Об этом напомнил телеканал «360». Запись, сделанная 28 января 2003 года, содержит обращение Жириновского к президенту США Джорджу Бушу-младшему. Политик утверждал, что «ученые немного изменят гравитационное поле Земли», что приведет к тому, что территория страны окажется под водой, на что потребуется всего 24 часа.
Ураган «Милтон»: последствия
9 октября во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере 36 торнадо. В результате стихии миллионы человек остались без света, сообщает Reuters. Сотни домов получили повреждения, некоторые из них — с серьезными разрушениями.
В результате урагана в штате ожидаются торнадо, град, сильные ветры и обильные дожди. Кроме того, ураган может спровоцировать серьезные наводнения по всему региону.
Геологическая служба США (USGS) предупредила, что ураган «Милтон» может серьезно изменить береговую линию Флориды из-за эрозии пляжей и затопления прибрежных зон. Волны и штормовой нагон от «Милтона» могут привести к эрозии, затрагивающей 100 процентов всех пляжей на побережье Флориды.
В настоящее время аэропорт в Флориде закрыт, а движение судов запрещено.
Единственным вариантом покинуть небезопасную зону остаётся личный автомобиль, однако на заправках закончился бензин, а пробки на выезд из штата растянулись на многие километры, сообщают американские телеканалы.
Некоторые жители выбирают оставаться дома и пережидать ураган в безопасных местах. Президент Джо Байден даже отменил свою поездку в Германию на базу «Рамштайн», чтобы сосредоточиться на организации мероприятий по подготовке к грядущему урагану. Тем не менее, многие пользователи социальных сетей саркастически комментируют его запоздалую реакцию на происходящее.
«Пока до него дойдет, что Флорида тонет, нас уже смоет с лица Земли», — пишут жители штата.
Тем временем, геологическая служба США дает неутешительные прогнозы тем, кто не смог покинуть опасную зону.
Уровень воды вскоре начнёт стремительно подниматься. Сначала образуется слой высотой в метр, что сделает эвакуацию практически невозможной. Затем вода достигнет роста человека, создавая новую опасность — сильные течения смогут уносить автомобили и дома. Также ожидаются волны высотой три метра и даже пять метров. Параллельно скорость ветра может достичь 270 километров в час.
Жертвы урагана во Флориде
В настоящее время подтверждена гибель только шести человек, однако жертв может быть гораздо больше. На месте обрушившихся зданий продолжается разбор завалов.
Телеканал Fox News сообщил, что погибшие находились в доме для престарелых на восточном побережье Флориды.
Пророчество Жириновского о выборах-2024 в США
Владимир Жириновский предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. Отрывки из выступления политика опубликованы на YouTube.
Жириновский утверждал, что выборов не будет, потому что к тому времени страна перестанет существовать. Эти заявления политик сделал незадолго до своей смерти. Кроме того, политик предрекал, что Соединенные Штаты прекратят свое существование в нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.
Читайте также:
Стало известно о давнем предупреждении Павла Дурова Жириновским
Шлепнул сына и хотел еще одну жену: наследник Жириновского раскрыл истинную причину разрыва родителей
В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
Анастасия Хохлова