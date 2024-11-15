Что сейчас происходит в Сухуме — последние новости

Митинг в Сухуме (Фото: РИА Новости)
Митингующие оппозиционеры в абхазском Сухуме скандируют «Россия», пишет «Газета.ру», ссылаясь на очевидицу происходящего у здания парламента Асту.
«Люди периодически кричат «Россия», тем самым, высказывая свою поддержку и приверженность политике России в целом», — сказала она.Аста добавила, что обстановка сейчас спокойная, идут переговоры. Столкновений оппозиции с полицейскими нет, люди «мирно стоят и ждут», что решит спикер парламента.
Протесты в Абхазии начались на фоне соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов на республиканской территории. Оппозиция уверена, что документ расходится с народными интересами.
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