Путин проведет телефонный разговор с Шольцем 15 ноября

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября впервые почти за два года. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности», — говорится в статье.Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера», — сказал Песков журналистам.Однако с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.
Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD также заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Путиным настанет скоро.
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