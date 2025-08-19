Лавров: Россия никогда не стремилась захватить Крым, Донбасс или Новороссию

19 августа 2025, 12:53

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не стремилась просто захватывать территории, в том числе Крым, Донбасс и Новороссию. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия-24».





Как объяснил Лавров, целью страны всегда была защита русских людей, столетиями проживающих на этих землях и отстраивающих на них города.





«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие», — заявил Лавров.