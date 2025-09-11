Во Франции раскрыли, как ЕС использует инцидент с БПЛА в небе над Польшей

11 сентября 2025, 10:46

Политик Филиппо: ЕС использует инцидент с БПЛА в Польше для срыва переговоров

Фото: iStock/butenkow

Страны Евросоюза используют инцидент с беспилотником в небе над Польшей, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.