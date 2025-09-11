Достижения.рф

Политик Филиппо: ЕС использует инцидент с БПЛА в Польше для срыва переговоров
Страны Евросоюза используют инцидент с беспилотником в небе над Польшей, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.



По мнению политика, Еврократия погружается в состояние военной истерии, стремясь создать атмосферу войны против России. Филиппо подчеркнул, что для действующих глав государств Европы сохранение власти возможно только при продолжении украинского конфликта.

В ночь на среду, 10 сентября, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позже в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск официально обвинил в инциденте РФ, утверждая, что найденные аппараты были российскими.

