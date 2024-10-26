«Чтобы не вякал»: Захарова прокомментировала новый кредит для Украины

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)
Запад даст Украине в кредит $50 млрд долларов, чтобы Владимир Зеленский «не вякал» про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, таким образом союзники Киева охладили его позицию о ядерном оружии у Украины, которое якобы появится при отказе от принятия ее в НАТО.
«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: «Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: «Украина выбирает НАТО». Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», — написала она.Захарова отметила, что задачей Зеленского стала попытка попасть в учебники истории как поразительный в своей абсурдности политик.
«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — пояснила официальный представитель МИД РФ.Ранее Захарова заявляла, что Польша решила закрыть консульство России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой. По ее мнению, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены.
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