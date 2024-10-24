«Пожировали — пора и честь знать»: Захарова обратилась к дипломатам из Польши

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)
Польским дипломатам следует начинать паковать чемоданы и готовиться к отъезду из России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на беспардонные действия польских властей. Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский объявил, что девять сотрудников Генерального консульства в России в Познани должны будут покинуть страну. В их числе три дипломата.
Такое решение было принято после того, как двумя днями ранее, во вторник, глава польского МИД Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу этого российского представительства. Оно может быть закрыто в ноябре. Причиной этого польский министр назвал задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский, разумеется, не привёл.
В российском министерстве иностранных дел после сообщения о предстоящем закрытии консульства РФ пообещали дать на такие действия польских властей болезненный ответ.
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Такое решение было принято после того, как двумя днями ранее, во вторник, глава польского МИД Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу этого российского представительства. Оно может быть закрыто в ноябре. Причиной этого польский министр назвал задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский, разумеется, не привёл.
«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — прокомментировала это известие Мария Захарова.
В российском министерстве иностранных дел после сообщения о предстоящем закрытии консульства РФ пообещали дать на такие действия польских властей болезненный ответ.
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Александр Бойцов